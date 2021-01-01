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Intel Core i9 10900K против i5 1135G7

Intel Core i9 10900K
VS
Intel Core i5 1135G7
Intel Core i9 10900K
Intel Core i5 1135G7

Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i9 10900K на 3.7 ГГц или ноутбучный i5 1135G7 с 4-ядрами на 0.9-2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1135G7 and 10900K
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • На 78% ниже чем у Core i9 10900K пиковое энергопотребление – 28 vs 125 Ватт
  • Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU: 1.41 vs 0.38 терафлопс
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10900K +263%
18310
Core i5 1135G7
5050
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900K +141%
24191
Core i5 1135G7
10038
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900K +151%
11061
Core i5 1135G7
4411

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900K и i5 1135G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 2 сентября 2020
Цена в момент релиза 488 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i9-10900K i5-1135G7
Сокет BGA-1200 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 80EU

Производительность

Количество ядер 10 4
Количество потоков 20 8
Частота 3.7 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 9-24x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 80EU
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 192 640
TMUs 24 40
ROPs 3 20
Вычислительные блоки 24 80
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 10900K
0.38 терафлопс
Core i5 1135G7 +271%
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900K Сайт Intel Core i5 1135G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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