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Intel Core i9 10900K против i5 11400F

Intel Core i9 10900K
VS
Intel Core i5 11400F
Intel Core i9 10900K
Intel Core i5 11400F

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900K на 3.7 ГГц или i5 11400F с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400F and 10900K
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.4 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i5 11400F
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • На 48% ниже чем у Core i9 10900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1505 и 1364 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10900K +78%
18310
Core i5 11400F
10312
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900K +35%
24191
Core i5 11400F
17881
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900K +52%
11061
Core i5 11400F
7280

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900K и i5 11400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 16 марта 2021
Цена в момент релиза 488 долларов 157 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Rocket Lake
Номер модели i9-10900K i5-11400F
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.7 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1000 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 10900K
0.38 терафлопс
Core i5 11400F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900K Сайт Intel Core i5 11400F
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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