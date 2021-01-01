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Intel Core i9 10900K против i7 11370H

Intel Core i9 10900K
VS
Intel Core i7 11370H
Intel Core i9 10900K
Intel Core i7 11370H

Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i9 10900K на 3.7 ГГц или ноутбучный i7 11370H с 4-ядрами на 3.0-3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11370H and 10900K
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 11370H
  • На 72% ниже чем у Core i9 10900K пиковое энергопотребление – 35 vs 125 Ватт
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900K +182%
6233
Core i7 11370H
2213
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900K +85%
24024
Core i7 11370H
13005
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900K +136%
11398
Core i7 11370H
4821

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900K и i7 11370H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 12 января 2021
Цена в момент релиза 488 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Tiger Lake H35
Номер модели i9-10900K i7-11370H
Сокет BGA-1200 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics 96

Производительность

Количество ядер 10 4
Количество потоков 20 8
Частота 3.7 ГГц 3.0-3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 30-33x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 28-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900K Сайт Intel Core i7 11370H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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