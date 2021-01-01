Intel Core i9 10900K против i7 1185G7
Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i9 10900K на 3.7 ГГц или ноутбучный i7 1185G7 с 4-ядрами на 1.2-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 10% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1185G7
- На 78% ниже чем у Core i9 10900K пиковое энергопотребление – 28 vs 125 Ватт
- Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU: 1.69 vs 0.38 терафлопс
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1512 и 1364 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1441
Core i7 1185G7 +2%
1468
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10900K +215%
18310
5817
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900K +9%
3192
2926
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900K +117%
24191
11125
Geekbench 5 (одноядерный)
1365
Core i7 1185G7 +11%
1513
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900K +110%
11061
5259
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|2 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|488 долларов
|426 долларов
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i9-10900K
|i7-1185G7
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics G7 96EU
Производительность
|Количество ядер
|10
|4
|Количество потоков
|20
|8
|Частота
|3.7 ГГц
|1.2-3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|12-30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1100-1400 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|768
|TMUs
|24
|48
|ROPs
|3
|24
|Вычислительные блоки
|24
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900K
|Сайт Intel Core i7 1185G7
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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