Intel Core i9 10900K против i7 12700KF
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900K на 3.7 ГГц или i7 12700KF с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700KF
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1953 и 1363 балла
- Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1428
Core i7 12700KF +37%
1953
Cinebench R23 (многоядерный)
15379
Core i7 12700KF +50%
23001
Passmark CPU (одноядерный)
3188
Passmark CPU (многоядерный)
24236
Geekbench 5 (одноядерный)
1383
Core i7 12700KF +43%
1976
Geekbench 5 (многоядерный)
10954
Core i7 12700KF +40%
15367
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|27 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i9-10900K
|i7-12700KF
|Сокет
|BGA-1200
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|12
|Количество потоков
|20
|20
|Частота
|3.7 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|-
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900K
|Сайт Intel Core i7 12700KF
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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