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Intel Core i9 10900K против i7 7700K

Intel Core i9 10900K
Intel Core i9 10900K
VS
Intel Core i7 7700K
Intel Core i7 7700K

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900K на 3.7 ГГц или i7 7700K с 4-ядрами на 4.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7700K and 10900K
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
  • Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 10.04 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
  • На 27% ниже чем у Core i9 10900K пиковое энергопотребление – 91 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900K +192%
6380
Core i7 7700K
2186
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900K +14%
3163
Core i7 7700K
2765
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900K +148%
23797
Core i7 7700K
9591
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900K +16%
1373
Core i7 7700K
1181
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900K +141%
11016
Core i7 7700K
4578

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900K и i7 7700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 3 января 2017
Цена в момент релиза 488 долларов 350 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Kaby Lake
Номер модели i9-10900K i7-7700K
Сокет BGA-1200 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 10 4
Количество потоков 20 8
Частота 3.7 ГГц 4.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 42 МГц
Множитель 37x 100x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 91 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2400, DDR3L-1600
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900K Сайт Intel Core i7 7700K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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