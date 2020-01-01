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Intel Core i9 10900K против i7 7800X

Intel Core i9 10900K
Intel Core i9 10900K
VS
Intel Core i7 7800X
Intel Core i7 7800X

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900K на 3.7 ГГц или i7 7800X с 6-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7800X and 10900K
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
  • Появился на 2 года и 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 32% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 11% ниже чем у Core i7 7800X пиковое энергопотребление – 125 vs 140 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 7800X
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 33.67 ГБ/c (74%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900K +131%
6380
Core i7 7800X
2767
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900K +29%
3163
Core i7 7800X
2446
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900K +90%
23797
Core i7 7800X
12534
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900K +28%
1373
Core i7 7800X
1070
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900K +83%
11016
Core i7 7800X
6010

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900K и i7 7800X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 30 мая 2017
Цена в момент релиза 488 долларов 389 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Skylake
Номер модели i9-10900K i7-7800X
Сокет BGA-1200 LGA-2066
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.7 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 140 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 79.47 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900K Сайт Intel Core i7 7800X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 28
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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