Intel Core i9 10900K против i7 9700KF
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900K на 3.7 ГГц или i7 9700KF с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 8% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.9 ГГц)
- На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 9700KF
- На 24% ниже чем у Core i9 10900K пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 10900K +18%
542
461
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900K +77%
6380
3600
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900K +9%
3163
2893
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900K +63%
23797
14587
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900K +5%
1373
1302
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900K +62%
11016
6819
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|7 января 2019
|Цена в момент релиза
|488 долларов
|379 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i9-10900K
|i7-9700KF
|Сокет
|BGA-1200
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|20
|8
|Частота
|3.7 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900K
|Сайт Intel Core i7 9700KF
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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