Intel Core i9 10900K против i9 10850K
Что лучше: Intel Core i9 10900K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или i9 10850K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 10900K +1%
542
535
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900K +1%
6380
6312
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900K +4%
3163
3030
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900K +7%
23797
22195
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900K +3%
1373
1332
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900K +11%
11016
9964
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|27 июля 2020
|Цена в момент релиза
|488 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-10900K
|i9-10850K
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|20
|20
|Частота
|3.7 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|5.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900K
|Сайт Intel Core i9 10850K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
Опрос
5 (71.4%)
2 (28.6%)
Всего проголосовало: 7
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