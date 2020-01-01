Главная > Сравнения CPU > Core i9 10900KF vs Ryzen 7 5800X

Intel Core i9 10900KF против AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i9 10900KF
Intel Core i9 10900KF
VS
AMD Ryzen 7 5800X
AMD Ryzen 7 5800X

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900KF на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X and 10900KF
Причины выбрать Intel Core i9 10900KF
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 16% ниже чем у Core i9 10900KF пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
  • На 1.88 ГБ/c (4%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900KF +8%
10891
Ryzen 7 5800X
10127

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900KF и AMD Ryzen 7 5800X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 8 октября 2020
Цена в момент релиза 472 долларов 449 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen 3
Номер модели i9-10900KF -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 20 16
Частота 3.7 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900KF Сайт AMD Ryzen 7 5800X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 10700K vs Intel Core i9 10900KF
2. Intel Core i9 10850K vs Intel Core i9 10900KF
3. Intel Core i9 10900X vs Intel Core i9 10900KF
4. AMD Ryzen 9 3900XT vs Intel Core i9 10900KF
5. Intel Core i7 10700KF vs Intel Core i9 10900KF
6. AMD Ryzen 5 5600X vs AMD Ryzen 7 5800X
7. AMD Ryzen 7 3700X vs AMD Ryzen 7 5800X
8. AMD Ryzen 9 5950X vs AMD Ryzen 7 5800X
9. AMD Ryzen 7 3800X vs AMD Ryzen 7 5800X
10. Intel Core i9 10900 vs AMD Ryzen 7 5800X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i9 10900KF?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях