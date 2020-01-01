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Intel Core i9 10900KF против AMD Ryzen 9 5900X

Intel Core i9 10900KF
Intel Core i9 10900KF
VS
AMD Ryzen 9 5900X
AMD Ryzen 9 5900X

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900KF на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900X and 10900KF
Причины выбрать Intel Core i9 10900KF
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
  • Имеет на 44 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 16% ниже чем у Core i9 10900KF пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 1.88 ГБ/c (4%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900KF
10728
Ryzen 9 5900X +29%
13874

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900KF и AMD Ryzen 9 5900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 8 октября 2020
Цена в момент релиза 472 долларов 549 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen 3
Номер модели i9-10900KF -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 10 12
Количество потоков 20 24
Частота 3.7 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900KF Сайт AMD Ryzen 9 5900X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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