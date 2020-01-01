Intel Core i9 10900KF против AMD Ryzen 9 5950X
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900KF на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900KF
- На 8% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 44 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 16% ниже чем у Core i9 10900KF пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
- На 1.88 ГБ/c (4%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
536
Ryzen 9 5950X +20%
644
Cinebench R20 (многоядерный)
6399
Ryzen 9 5950X +63%
10414
Passmark CPU (одноядерный)
3166
Passmark CPU (многоядерный)
23668
Geekbench 5 (одноядерный)
1376
Ryzen 9 5950X +16%
1595
Geekbench 5 (многоядерный)
11061
Ryzen 9 5950X +25%
13844
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|8 октября 2020
|Цена в момент релиза
|472 долларов
|799 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i9-10900KF
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|16
|Количество потоков
|20
|32
|Частота
|3.7 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900KF
|Сайт AMD Ryzen 9 5950X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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