Intel Core i9 10900KF против AMD Ryzen Threadripper 2970WX
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900KF на 3.7 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 2970WX с 24-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900KF
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- На 50% ниже чем у Ryzen Threadripper 2970WX пиковое энергопотребление – 125 vs 250 Ватт
- Более чем на 32 °C выше максимальная рабочая температура
- На 26% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2970WX
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 44 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 14 физических ядер больше
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 41.62 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 10900KF +23%
521
Cinebench R20 (многоядерный)
6209
10000
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900KF +37%
3091
Passmark CPU (многоядерный)
23344
27491
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900KF +43%
1376
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900KF +8%
10728
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|1 октября 2018
|Цена в момент релиза
|472 долларов
|1299 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen+
|Номер модели
|i9-10900KF
|-
|Сокет
|BGA-1200
|sTR4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|24
|Количество потоков
|20
|48
|Частота
|3.7 ГГц
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|250 Вт
|Критическая температура
|100°C
|68°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|2048 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|87.42 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900KF
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 2970WX
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|60
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