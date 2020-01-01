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Intel Core i9 10900KF против i5 10500

Intel Core i9 10900KF
Intel Core i9 10900KF
VS
Intel Core i5 10500
Intel Core i5 10500

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900KF на 3.7 ГГц или i5 10500 с 6-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10500 and 10900KF
Причины выбрать Intel Core i9 10900KF
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.5 ГГц)
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 10500
  • На 48% ниже чем у Core i9 10900KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900KF +75%
23181
Core i5 10500
13263
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900KF +81%
10781
Core i5 10500
5957

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900KF и i5 10500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 1 мая 2020
Цена в момент релиза 472 долларов 192 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели i9-10900KF i5-10500
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.7 ГГц 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 31x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900KF Сайт Intel Core i5 10500
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Конкуренты

1. Intel Core i9 10900KF или i9 10900K
2. Intel Core i9 10900KF или AMD Ryzen 9 3900X
3. Intel Core i9 10900KF или AMD Ryzen 9 3950X
4. Intel Core i9 10900KF или i9 10900
5. Intel Core i9 10900KF или i9 10900F
6. Intel Core i5 10500 или AMD Ryzen 5 3600
7. Intel Core i5 10500 или i7 10700K
8. Intel Core i5 10500 или AMD Ryzen 5 3600XT
9. Intel Core i5 10500 или i5 10400
10. Intel Core i5 10500 или AMD Ryzen 5 3400G

Комментарии

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