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Intel Core i9 10900KF против i5 11600K

Intel Core i9 10900KF
VS
Intel Core i5 11600K
Intel Core i9 10900KF
Intel Core i5 11600K

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900KF на 3.7 ГГц или i5 11600K с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11600K and 10900KF
Причины выбрать Intel Core i9 10900KF
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1696 и 1399 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics 32
  • На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10900KF +54%
17453
Core i5 11600K
11320
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900KF +17%
23845
Core i5 11600K
20318
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900KF и i5 11600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 30 марта 2021
Цена в момент релиза 472 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Rocket Lake
Номер модели i9-10900KF i5-11600K
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Iris Xe Graphics 32

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.7 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel Iris Xe Graphics 32
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 900 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 64
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 10900KF
н/д
Core i5 11600K
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900KF Сайт Intel Core i5 11600K
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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