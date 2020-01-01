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Intel Core i9 10900KF против i9 10900

Intel Core i9 10900KF
Intel Core i9 10900KF
VS
Intel Core i9 10900
Intel Core i9 10900

Что лучше: Intel Core i9 10900KF на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или i9 10900 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10900 and 10900KF
Причины выбрать Intel Core i9 10900KF
  • Разблокированный множитель
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 10900
  • На 48% ниже чем у Core i9 10900KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900KF +11%
23344
Core i9 10900
21091
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900KF +4%
10728
Core i9 10900
10290

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900KF и i9 10900

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 1 мая 2020
Цена в момент релиза 472 долларов 439 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели i9-10900KF i9-10900
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 10 10
Количество потоков 20 20
Частота 3.7 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 5.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 28x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900KF Сайт Intel Core i9 10900
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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