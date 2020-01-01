Intel Core i9 10900KF против i9 10900
Что лучше: Intel Core i9 10900KF на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или i9 10900 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900KF
- Разблокированный множитель
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 10900
- На 48% ниже чем у Core i9 10900KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
521
521
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900KF +6%
6209
5864
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900KF +1%
3091
3066
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900KF +11%
23344
21091
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900KF +4%
1376
1327
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900KF +4%
10728
10290
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|472 долларов
|439 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-10900KF
|i9-10900
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|20
|20
|Частота
|3.7 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|5.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|28x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900KF
|Сайт Intel Core i9 10900
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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