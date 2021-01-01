Главная > Сравнения CPU > Core i9 10900T vs Ryzen 7 4800U

Intel Core i9 10900T против AMD Ryzen 7 4800U

Intel Core i9 10900T
VS
AMD Ryzen 7 4800U
Intel Core i9 10900T
AMD Ryzen 7 4800U

Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i9 10900T на 1.9 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 4800U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800U and 10900T
Причины выбрать Intel Core i9 10900T
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800U
  • На 57% ниже чем у Core i9 10900T пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 22.47 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900T +55%
4844
Ryzen 7 4800U
3129
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900T
15574
Ryzen 7 4800U +12%
17414
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900T +34%
7998
Ryzen 7 4800U
5964

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900T и AMD Ryzen 7 4800U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 мая 2020 6 января 2020
Цена в момент релиза 439 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Zen 2
Номер модели i9-10900T -
Сокет BGA-1200 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 20 16
Частота 1.9 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19x 18x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900T Сайт AMD Ryzen 7 4800U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 10210U или Intel Core i9 10900T
2. Intel Core i7 10750H или AMD Ryzen 7 4800U
3. Intel Core i7 1065G7 или AMD Ryzen 7 4800U
4. AMD Ryzen 7 4800H или AMD Ryzen 7 4800U
5. Intel Core i7 10875H или AMD Ryzen 7 4800U
6. Intel Core i5 1135G7 или AMD Ryzen 7 4800U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 4800U или Intel Core i9 10900T?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях