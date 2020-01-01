Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i9 10900T на 1.9 ГГц или ноутбучный i7 1165G7 с 4-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.