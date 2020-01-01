Intel Core i9 10900T против i7 1165G7
Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i9 10900T на 1.9 ГГц или ноутбучный i7 1165G7 с 4-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900T
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- На 57% ниже чем у Core i9 10900T пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
463
Core i7 1165G7 +8%
498
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900T +90%
4730
2483
Passmark CPU (одноядерный)
2613
Core i7 1165G7 +22%
3180
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900T +32%
16857
12766
Geekbench 5 (одноядерный)
1212
Core i7 1165G7 +25%
1512
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900T +78%
8864
4978
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|2 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|439 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i9-10900T
|i7-1165G7
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics G7 96EU
Производительность
|Количество ядер
|10
|4
|Количество потоков
|20
|8
|Частота
|1.9 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|28x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900T
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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