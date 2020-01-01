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Intel Core i9 10900T против i7 1165G7

Intel Core i9 10900T
Intel Core i9 10900T
VS
Intel Core i7 1165G7
Intel Core i7 1165G7

Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i9 10900T на 1.9 ГГц или ноутбучный i7 1165G7 с 4-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1165G7 and 10900T
Причины выбрать Intel Core i9 10900T
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • На 57% ниже чем у Core i9 10900T пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900T +32%
16857
Core i7 1165G7
12766
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900T и i7 1165G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 мая 2020 2 сентября 2020
Цена в момент релиза 439 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i9-10900T i7-1165G7
Сокет BGA-1200 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 10 4
Количество потоков 20 8
Частота 1.9 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель - 28x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900T Сайт Intel Core i7 1165G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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