Intel Core i9 10900T против i9 10900
Что лучше: Intel Core i9 10900T на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i9 10900 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900T
- На 46% ниже чем у Core i9 10900 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i9 10900
- На 13% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
463
Core i9 10900 +13%
521
Cinebench R20 (многоядерный)
4730
Core i9 10900 +24%
5864
Passmark CPU (одноядерный)
2613
Core i9 10900 +17%
3066
Passmark CPU (многоядерный)
16857
Core i9 10900 +25%
21091
Geekbench 5 (одноядерный)
1212
Core i9 10900 +9%
1327
Geekbench 5 (многоядерный)
8864
Core i9 10900 +16%
10290
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|439 долларов
|439 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-10900T
|i9-10900
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|20
|20
|Частота
|1.9 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|5.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|28x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900T
|Сайт Intel Core i9 10900
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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