Intel Core i9 10900T против i9 10900K
Что лучше: Intel Core i9 10900T на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i9 10900K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 5.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900T
- На 72% ниже чем у Core i9 10900K пиковое энергопотребление – 35 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
- Разблокированный множитель
- На 15% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
463
Core i9 10900K +17%
542
Cinebench R20 (многоядерный)
4730
Core i9 10900K +35%
6380
Passmark CPU (одноядерный)
2613
Core i9 10900K +21%
3163
Passmark CPU (многоядерный)
16857
Core i9 10900K +41%
23797
Geekbench 5 (одноядерный)
1212
Core i9 10900K +13%
1373
Geekbench 5 (многоядерный)
8864
Core i9 10900K +24%
11016
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 мая 2020
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|439 долларов
|488 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-10900T
|i9-10900K
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|20
|20
|Частота
|1.9 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|5.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900T
|Сайт Intel Core i9 10900K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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