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Intel Core i9 10900X против AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i9 10900X
Intel Core i9 10900X
VS
AMD Ryzen 5 2600
AMD Ryzen 5 2600

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 5 2600 с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2600 and 10900X
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
  • На 61% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900X +109%
5634
Ryzen 5 2600
2691
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900X +21%
2721
Ryzen 5 2600
2244
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900X +73%
22829
Ryzen 5 2600
13192
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900X +91%
10412
Ryzen 5 2600
5439

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900X и AMD Ryzen 5 2600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 7 октября 2019 11 сентября 2018
Цена в момент релиза 590 долларов 199 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Cascade Lake Zen+
Номер модели i9-10900X -
Сокет LGA-2066 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.7 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 65 Вт
Критическая температура 94°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2933
Макс. размер 256 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900X Сайт AMD Ryzen 5 2600
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 48 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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