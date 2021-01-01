Intel Core i9 10900X против AMD Ryzen 7 5700G
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 7 5700G с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- На 61% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 32% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1569 и 1186 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1144
Ryzen 7 5700G +36%
1560
Cinebench R23 (многоядерный)
14342
Ryzen 7 5700G +2%
14597
Passmark CPU (одноядерный)
2761
Passmark CPU (многоядерный)
23060
Geekbench 5 (одноядерный)
1198
Ryzen 7 5700G +32%
1578
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900X +21%
10917
9017
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|7 октября 2019
|13 апреля 2021
|Цена в момент релиза
|590 долларов
|359 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i9-10900X
|-
|Сокет
|LGA-2066
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|3.7 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|94°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|-
|0 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1750 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|512
|TMUs
|-
|32
|ROPs
|-
|8
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|256 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900X
|Сайт AMD Ryzen 7 5700G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|48
|24
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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