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Intel Core i9 10900X против AMD Ryzen 7 5700G

Intel Core i9 10900X
VS
AMD Ryzen 7 5700G
Intel Core i9 10900X
AMD Ryzen 7 5700G

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 7 5700G с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700G and 10900X
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 61% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1569 и 1186 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 10900X
1144
Ryzen 7 5700G +36%
1560
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10900X
14342
Ryzen 7 5700G +2%
14597
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900X
1198
Ryzen 7 5700G +32%
1578
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900X +21%
10917
Ryzen 7 5700G
9017

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900X и AMD Ryzen 7 5700G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 7 октября 2019 13 апреля 2021
Цена в момент релиза 590 долларов 359 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Cascade Lake Zen 3
Номер модели i9-10900X -
Сокет LGA-2066 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 20 16
Частота 3.7 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 94°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 8
Частота GPU - 0 МГц
Boost частота GPU - 1750 МГц
Шейдерные блоки - 512
TMUs - 32
ROPs - 8
TGP - 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 256 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 4 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900X Сайт AMD Ryzen 7 5700G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 48 24
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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