Intel Core i9 10900X против AMD Ryzen 7 5800X3D
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X3D с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 76 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 36% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 105 vs 165 Ватт
- На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1639 и 1170 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1149
Ryzen 7 5800X3D +31%
1503
Cinebench R23 (многоядерный)
14429
Ryzen 7 5800X3D +3%
14908
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900X +8%
2722
2531
Passmark CPU (многоядерный)
22739
Ryzen 7 5800X3D +1%
22985
Geekbench 5 (одноядерный)
1172
Ryzen 7 5800X3D +40%
1643
Geekbench 5 (многоядерный)
10859
Ryzen 7 5800X3D +4%
11320
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|7 октября 2019
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|Vermeer
|Номер модели
|i9-10900X
|-
|Сокет
|LGA-2066
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|3.7 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|96МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|94°C
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
|Макс. размер
|256 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900X
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|48
|24
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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