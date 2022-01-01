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Intel Core i9 10900X против AMD Ryzen 9 7900X

Intel Core i9 10900X
VS
AMD Ryzen 9 7900X
Intel Core i9 10900X
AMD Ryzen 9 7900X

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 9 7900X с 12-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7900X and 10900X
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 3% ниже чем у Ryzen 9 7900X пиковое энергопотребление – 165 vs 170 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
  • Имеет на 44 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 24% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 4.5 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
  • Появился на 3 года позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 10900X
1136
Ryzen 9 7900X +65%
1877
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10900X
14266
Ryzen 9 7900X +89%
26969
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900X и AMD Ryzen 9 7900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 7 октября 2019 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cascade Lake Raphael
Номер модели i9-10900X -
Сокет LGA-2066 AM5
Интегрированная графика Нет Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 10 12
Количество потоков 20 24
Частота 3.7 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 5.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 47x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 170 Вт
Критическая температура 94°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - AMD Radeon Graphics
Boost частота GPU - 2200 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-5200
Макс. размер 256 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900X Сайт AMD Ryzen 9 7900X
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 48 24
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Конкуренты

1. Intel Core i9 10900X или Intel Core i9 12900K
2. AMD Ryzen 9 7900X или AMD Ryzen 5 5600X
3. AMD Ryzen 9 7900X или Intel Core i9 9900K
4. AMD Ryzen 9 7900X или AMD Ryzen 9 5950X
5. AMD Ryzen 9 7900X или AMD Ryzen 9 3900X
6. AMD Ryzen 9 7900X или Intel Core i9 13900K

Комментарии

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