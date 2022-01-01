Intel Core i9 10900X против AMD Ryzen 9 7900X
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 9 7900X с 12-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 3% ниже чем у Ryzen 9 7900X пиковое энергопотребление – 165 vs 170 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
- Имеет на 44 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 24% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 4.5 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
- Появился на 3 года позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1136
Ryzen 9 7900X +65%
1877
Cinebench R23 (многоядерный)
14266
Ryzen 9 7900X +89%
26969
Passmark CPU (одноядерный)
2689
Passmark CPU (многоядерный)
22475
Geekbench 5 (одноядерный)
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
10692
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|7 октября 2019
|29 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|Raphael
|Номер модели
|i9-10900X
|-
|Сокет
|LGA-2066
|AM5
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|10
|12
|Количество потоков
|20
|24
|Частота
|3.7 ГГц
|4.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|5.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|47x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|170 Вт
|Критическая температура
|94°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|AMD Radeon Graphics
|Boost частота GPU
|-
|2200 МГц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR5-5200
|Макс. размер
|256 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900X
|Сайт AMD Ryzen 9 7900X
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|48
|24
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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