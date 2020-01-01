Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 1920X с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.