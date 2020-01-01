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Intel Core i9 10900X против AMD Ryzen Threadripper 3960X

Intel Core i9 10900X
Intel Core i9 10900X
VS
AMD Ryzen Threadripper 3960X
AMD Ryzen Threadripper 3960X

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 3960X с 24-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3960X and 10900X
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
  • На 41% ниже чем у Ryzen Threadripper 3960X пиковое энергопотребление – 165 vs 280 Ватт
  • Более чем на 26 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3960X
  • Имеет на 108 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 14 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900X и AMD Ryzen Threadripper 3960X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 7 октября 2019 25 ноября 2019
Цена в момент релиза 590 долларов 1399 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Cascade Lake Zen 2
Номер модели i9-10900X 3960X
Сокет LGA-2066 sTRX4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 10 24
Количество потоков 20 48
Частота 3.7 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 128МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 23.5 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 280 Вт
Критическая температура 94°C 68°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 256 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 4 4
Макс. пропускная способность - 95.37 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900X Сайт AMD Ryzen Threadripper 3960X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 48 64
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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