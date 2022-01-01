Intel Core i9 10900X против Apple M1
Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц или ноутбучный Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
97
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
46
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
94
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
79
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Разблокированный множитель
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 41% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.2 ГГц)
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M1
- На 92% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 14 vs 165 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 1170 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 GPU
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1149
Apple M1 +33%
1525
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10900X +85%
14429
7804
Passmark CPU (одноядерный)
2722
Apple M1 +39%
3788
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900X +54%
22739
14797
Geekbench 5 (одноядерный)
1172
Apple M1 +49%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900X +9%
10859
9984
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|7 октября 2019
|20 ноября 2020
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|Icestorm and Firestorm
|Номер модели
|i9-10900X
|-
|Сокет
|LGA-2066
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Нет
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|20
|8
|Частота
|3.7 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|37x
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|14 Вт
|Критическая температура
|94°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Apple M1 GPU
|Частота GPU
|-
|450 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1278 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|1024
|TMUs
|-
|64
|ROPs
|-
|32
|Вычислительные блоки
|-
|128
|TGP
|-
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|256 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900X
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|48
|-
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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