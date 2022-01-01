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Intel Core i9 10900X против Apple M1

Intel Core i9 10900X
VS
Apple M1
Intel Core i9 10900X
Apple M1

Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц или ноутбучный Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 10900X
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Разблокированный множитель
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 41% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M1
  • На 92% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 14 vs 165 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 1170 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 GPU

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 10900X
1149
Apple M1 +33%
1525
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10900X +85%
14429
Apple M1
7804
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900X
2722
Apple M1 +39%
3788
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900X +54%
22739
Apple M1
14797
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900X
1172
Apple M1 +49%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900X +9%
10859
Apple M1
9984
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900X и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 7 октября 2019 20 ноября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Cascade Lake Icestorm and Firestorm
Номер модели i9-10900X -
Сокет LGA-2066 Apple M-Socket
Интегрированная графика Нет Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 20 8
Частота 3.7 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 37x -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 14 Вт
Критическая температура 94°C -

iGPU

Интегрированная графика - Apple M1 GPU
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1278 МГц
Шейдерные блоки - 1024
TMUs - 64
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 128
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 10900X
н/д
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 LPDDR4X-4266
Макс. размер 256 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900X -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 48 -
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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