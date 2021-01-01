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Intel Core i9 10900X против Apple M1 Pro

Intel Core i9 10900X
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i9 10900X
Apple M1 Pro

Что лучше: десктопный Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц или ноутбучный Apple M1 Pro на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 10900X
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Разблокированный множитель
  • На 41% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • На 82% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 30 vs 165 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 50% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1745 и 1163 балла
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Pro GPU (16-core)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 10900X
1162
M1 Pro +33%
1540
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10900X +16%
14372
M1 Pro
12346
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900X
2731
M1 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900X
23160
M1 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900X
1177
M1 Pro +50%
1769
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900X
10971
M1 Pro +17%
12785

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900X и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 7 октября 2019 18 октября 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Cascade Lake -
Номер модели i9-10900X -
Сокет LGA-2066 Apple M-Socket
Интегрированная графика Нет Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 10 10
Количество потоков 20 10
Частота 3.7 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 37x -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 30 Вт
Критическая температура 94°C -

iGPU

Интегрированная графика - Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1296 МГц
Шейдерные блоки - 2048
TMUs - 128
ROPs - 64
TGP - 30 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 10900X
н/д
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 LPDDR5-6400
Макс. размер 256 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 4 4
Макс. пропускная способность - 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900X -
Версия PCI Express 3.0 -
Макс. PCI Express линий 48 -
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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7. M1 Pro или Core i7 1165G7
8. M1 Pro или Ryzen 7 5800H
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10. M1 Pro или Core i9 11900H

Комментарии

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