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Intel Core i9 10900X против i5 10600

Intel Core i9 10900X
Intel Core i9 10900X
VS
Intel Core i5 10600
Intel Core i5 10600

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц или i5 10600 с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10600 and 10900X
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 10600
  • На 61% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900X +59%
5577
Core i5 10600
3506
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900X +60%
22316
Core i5 10600
13927
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900X +69%
10952
Core i5 10600
6489

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900X и i5 10600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 октября 2019 1 мая 2020
Цена в момент релиза 590 долларов 213 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Cascade Lake Comet Lake
Номер модели i9-10900X i5-10600
Сокет LGA-2066 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.7 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 33x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 65 Вт
Критическая температура 94°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2666
Макс. размер 256 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900X Сайт Intel Core i5 10600
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 48 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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