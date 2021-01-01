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Intel Core i9 10900X против i5 11600

Intel Core i9 10900X
VS
Intel Core i5 11600
Intel Core i9 10900X
Intel Core i5 11600

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц или i5 11600 с 6-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11600 and 10900X
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 11600
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 61% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1570 и 1158 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
  • Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900X
2717
Core i5 11600 +23%
3353
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900X +21%
22449
Core i5 11600
18623
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900X
1155
Core i5 11600 +36%
1569
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900X +77%
10785
Core i5 11600
6103

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900X и i5 11600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 октября 2019 16 марта 2021
Цена в момент релиза 590 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Cascade Lake Rocket Lake
Номер модели i9-10900X i5-11600
Сокет LGA-2066 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.7 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 28x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 65 Вт
Критическая температура 94°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 256 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900X Сайт Intel Core i5 11600
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 48 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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7. Core i5 11600 или Core i5 10600
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9. Core i5 11600 или Ryzen 7 5700G
10. Core i5 11600 или Core i7 11700

Комментарии

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