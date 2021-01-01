Intel Core i9 10900X против i5 11600KF
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц или i5 11600KF с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 11600KF
- На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1615 и 1121 балл
- На 24% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 125 vs 165 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
477
Core i5 11600KF +22%
582
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900X +33%
5636
4233
Passmark CPU (одноядерный)
2722
Passmark CPU (многоядерный)
22561
Geekbench 5 (одноядерный)
1112
Core i5 11600KF +42%
1583
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900X +39%
10328
7447
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 октября 2019
|16 марта 2021
|Цена в момент релиза
|590 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i9-10900X
|i5-11600KF
|Сокет
|LGA-2066
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|6
|Количество потоков
|20
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|39x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|94°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|256 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900X
|Сайт Intel Core i5 11600KF
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|48
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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