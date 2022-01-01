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Intel Core i9 10900X против i5 12400F

Intel Core i9 10900X
VS
Intel Core i5 12400F
Intel Core i9 10900X
Intel Core i5 12400F

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц или i5 12400F с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400F and 10900X
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • На 61% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1686 и 1175 баллов
  • Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10900X +18%
14240
Core i5 12400F
12039
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900X +17%
22629
Core i5 12400F
19373
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900X +24%
10761
Core i5 12400F
8670
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900X и i5 12400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 октября 2019 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cascade Lake Alder Lake-S
Номер модели i9-10900X i5-12400F
Сокет LGA-2066 LGA-1700
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.7 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 25x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 65 Вт
Критическая температура 94°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 256 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900X Сайт Intel Core i5 12400F
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 48 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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