Intel Core i9 10900X против i5 12600K
Что лучше: Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i5 12600K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 65% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1924 и 1163 балла
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 24% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 125 vs 165 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
- Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1162
Core i5 12600K +64%
1910
Cinebench R23 (многоядерный)
14372
Core i5 12600K +22%
17588
Passmark CPU (одноядерный)
2731
Core i5 12600K +50%
4108
Passmark CPU (многоядерный)
23160
Core i5 12600K +5%
24350
Geekbench 5 (одноядерный)
1177
Core i5 12600K +66%
1955
Geekbench 5 (многоядерный)
10971
Core i5 12600K +23%
13514
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 октября 2019
|27 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i9-10900X
|i5-12600K
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Нет
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|3.7 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|9728КБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|94°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1550 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|256
|TMUs
|-
|16
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|32
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|256 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900X
|Сайт Intel Core i5 12600K
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|48
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1