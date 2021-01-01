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Intel Core i9 10900X против i5 12600K

Intel Core i9 10900X
VS
Intel Core i5 12600K
Intel Core i9 10900X
Intel Core i5 12600K

Что лучше: Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i5 12600K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600K and 10900X
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 65% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1924 и 1163 балла
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 24% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 125 vs 165 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10900X
14372
Core i5 12600K +22%
17588
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900X
23160
Core i5 12600K +5%
24350
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900X
10971
Core i5 12600K +23%
13514

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900X и i5 12600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 октября 2019 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cascade Lake Alder Lake-S
Номер модели i9-10900X i5-12600K
Сокет LGA-2066 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 10 10
Количество потоков 20 16
Частота 3.7 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 125 Вт
Критическая температура 94°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1550 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 10900X
н/д
Core i5 12600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 256 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900X Сайт Intel Core i5 12600K
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 48 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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