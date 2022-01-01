Intel Core i9 10900X против i5 12600KF
Что лучше: Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i5 12600KF на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать Intel Core i5 12600KF
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 63% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1912 и 1170 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 24% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 125 vs 165 Ватт
- Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1149
Core i5 12600KF +67%
1914
Cinebench R23 (многоядерный)
14429
Core i5 12600KF +24%
17838
Passmark CPU (одноядерный)
2722
Core i5 12600KF +47%
3992
Passmark CPU (многоядерный)
22739
Core i5 12600KF +20%
27244
Geekbench 5 (одноядерный)
1172
Core i5 12600KF +65%
1929
Geekbench 5 (многоядерный)
10859
Core i5 12600KF +12%
12158
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 октября 2019
|27 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i9-10900X
|i5-12600KF
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|3.7 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|9728КБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|94°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|256 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900X
|Сайт Intel Core i5 12600KF
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|48
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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