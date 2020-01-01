Главная > Сравнения CPU > Core i9 10900X vs Core i5 9400F

Intel Core i9 10900X против i5 9400F

Intel Core i9 10900X
Intel Core i9 10900X
VS
Intel Core i5 9400F
Intel Core i5 9400F

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц или i5 9400F с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9400F and 10900X
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
  • Имеет на 11 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
  • На 61% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
  • Более чем на 6 °C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900X +140%
5634
Core i5 9400F
2346
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900X +11%
2721
Core i5 9400F
2450
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900X +141%
22829
Core i5 9400F
9470
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900X +141%
10412
Core i5 9400F
4317

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900X и i5 9400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 октября 2019 7 января 2019
Цена в момент релиза 590 долларов 189 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Cascade Lake Coffee Lake
Номер модели i9-10900X i5-9400F
Сокет LGA-2066 LGA-1151
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 20 6
Частота 3.7 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 29x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 65 Вт
Критическая температура 94°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2666
Макс. размер 256 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900X Сайт Intel Core i5 9400F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 48 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 9400F или i9 10900X?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях