Главная > Сравнения CPU > Core i9 10900X vs Core i7 11700

Intel Core i9 10900X против i7 11700

Intel Core i9 10900X
VS
Intel Core i7 11700
Intel Core i9 10900X
Intel Core i7 11700

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц или i7 11700 с 8-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11700 and 10900X
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i7 11700
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 61% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
  • На 42% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1683 и 1186 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
  • Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 10900X
1144
Core i7 11700 +28%
1468
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10900X +54%
14342
Core i7 11700
9315
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900X
2761
Core i7 11700 +15%
3163
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900X +8%
23060
Core i7 11700
21310
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900X
1198
Core i7 11700 +43%
1711
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900X +14%
10917
Core i7 11700
9606

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900X и i7 11700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 октября 2019 16 марта 2021
Цена в момент релиза 590 долларов 323 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Cascade Lake Rocket Lake
Номер модели i9-10900X i7-11700
Сокет LGA-2066 BGA-1200
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 20 16
Частота 3.7 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 25x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 65 Вт
Критическая температура 94°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 750
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 900 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 64
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 10900X
н/д
Core i7 11700
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 256 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900X Сайт Intel Core i7 11700
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 48 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i9 10900X vs Core i9 10900K
2. Core i9 10900X vs Ryzen 9 3900X
3. Core i9 10900X vs Ryzen 9 3950X
4. Core i9 10900X vs Ryzen 9 3900XT
5. Core i9 10900X vs Core i9 10920X
6. Core i7 11700 vs Core i9 10900K
7. Core i7 11700 vs Core i9 10850K
8. Core i7 11700 vs Ryzen 7 5800X
9. Core i7 11700 vs Core i7 10700
10. Core i7 11700 vs Core i9 11900K

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 11700 или i9 10900X?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях