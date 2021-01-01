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Intel Core i9 10900X против i7 11700K

Intel Core i9 10900X
VS
Intel Core i7 11700K
Intel Core i9 10900X
Intel Core i7 11700K

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц или i7 11700K с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11700K and 10900X
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 58% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1810 и 1147 баллов
  • На 24% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 125 vs 165 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
  • Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900X
22999
Core i7 11700K +11%
25563
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900X
10416
Core i7 11700K +10%
11471

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900X и i7 11700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 октября 2019 16 марта 2021
Цена в момент релиза 590 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Cascade Lake Rocket Lake
Номер модели i9-10900X i7-11700K
Сокет LGA-2066 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 20 16
Частота 3.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 36x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 125 Вт
Критическая температура 94°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 256 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900X Сайт Intel Core i7 11700K
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 48 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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