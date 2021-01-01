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Intel Core i9 10900X против i7 11700KF

Intel Core i9 10900X
VS
Intel Core i7 11700KF
Intel Core i9 10900X
Intel Core i7 11700KF

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц или i7 11700KF с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11700KF and 10900X
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i7 11700KF
  • На 60% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1795 и 1121 балл
  • На 24% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 125 vs 165 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900X и i7 11700KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 октября 2019 16 марта 2021
Цена в момент релиза 590 долларов 374 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Cascade Lake Rocket Lake
Номер модели i9-10900X i7-11700KF
Сокет LGA-2066 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 20 16
Частота 3.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 36x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 125 Вт
Критическая температура 94°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 256 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900X Сайт Intel Core i7 11700KF
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 48 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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