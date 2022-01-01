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Intel Core i9 10900X против i7 12700

Intel Core i9 10900X
VS
Intel Core i7 12700
Intel Core i9 10900X
Intel Core i7 12700

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц или i7 12700 с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700 and 10900X
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • На 61% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1815 и 1170 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 10900X
1149
Core i7 12700 +63%
1868
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10900X
14429
Core i7 12700 +12%
16134
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900X
2722
Core i7 12700 +46%
3968
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900X
22739
Core i7 12700 +40%
31754
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900X
1172
Core i7 12700 +55%
1821
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900X
10859
Core i7 12700 +17%
12709
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900X и i7 12700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 октября 2019 1 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cascade Lake Alder Lake-S
Номер модели i9-10900X i7-12700
Сокет LGA-2066 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 10 12
Количество потоков 20 20
Частота 3.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 65 Вт
Критическая температура 94°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1500 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 10900X
н/д
Core i7 12700
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 256 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900X Сайт Intel Core i7 12700
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 48 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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