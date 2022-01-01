Intel Core i9 10900X против i7 12700
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц или i7 12700 с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать Intel Core i7 12700
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- На 61% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 55% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1815 и 1170 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
- Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1149
Core i7 12700 +63%
1868
Cinebench R23 (многоядерный)
14429
Core i7 12700 +12%
16134
Passmark CPU (одноядерный)
2722
Core i7 12700 +46%
3968
Passmark CPU (многоядерный)
22739
Core i7 12700 +40%
31754
Geekbench 5 (одноядерный)
1172
Core i7 12700 +55%
1821
Geekbench 5 (многоядерный)
10859
Core i7 12700 +17%
12709
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 октября 2019
|1 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i9-10900X
|i7-12700
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Нет
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|10
|12
|Количество потоков
|20
|20
|Частота
|3.7 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|94°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|256
|TMUs
|-
|16
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|32
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|256 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900X
|Сайт Intel Core i7 12700
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|48
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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