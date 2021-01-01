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Intel Core i9 10900X против i7 12700KF

Intel Core i9 10900X
VS
Intel Core i7 12700KF
Intel Core i9 10900X
Intel Core i7 12700KF

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц или i7 12700KF с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700KF and 10900X
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать Intel Core i7 12700KF
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 68% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1953 и 1163 балла
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 24% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 125 vs 165 Ватт
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10900X
14372
Core i7 12700KF +60%
23001
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900X
10971
Core i7 12700KF +40%
15367

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900X и i7 12700KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 октября 2019 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cascade Lake Alder Lake-S
Номер модели i9-10900X i7-12700KF
Сокет LGA-2066 LGA-1700
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 10 12
Количество потоков 20 20
Частота 3.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 125 Вт
Критическая температура 94°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 256 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900X Сайт Intel Core i7 12700KF
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 48 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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