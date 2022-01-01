Главная > Сравнения CPU > Core i9 10900X vs Core i7 13700K

Intel Core i9 10900X против i7 13700K

Intel Core i9 10900X
VS
Intel Core i7 13700K
Intel Core i9 10900X
Intel Core i7 13700K

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц или i7 13700K с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 13700K были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13700K and 10900X
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
  • Имеет на 34 МБ больший объем L3-кэша
  • На 85% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2109 и 1141 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 24% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 125 vs 165 Ватт
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.5 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура
  • Появился на 3 года позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900X
10692
Core i7 13700K +60%
17147
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900X и i7 13700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 октября 2019 27 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cascade Lake Raptor Lake-S
Номер модели i9-10900X i7-13700K
Сокет LGA-2066 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 10 16
Количество потоков 20 24
Частота 3.7 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 54МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 125 Вт
Критическая температура 94°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1550 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 10900X
н/д
Core i7 13700K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 256 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900X -
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 48 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i9 10900X vs Intel Core i9 12900K
2. Intel Core i9 10900X vs Intel Core i7 12700K
3. Intel Core i7 13700K vs Intel Core i7 10700K
4. Intel Core i7 13700K vs Intel Core i7 11700K
5. Intel Core i7 13700K vs Intel Core i9 12900K
6. Intel Core i7 13700K vs Intel Core i7 12700K
7. Intel Core i7 13700K vs Intel Core i5 13600K

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 13700K или i9 10900X?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры