Intel Core i9 10900X против i7 7700K
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц или i7 7700K с 4-ядрами на 4.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
- На 45% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 91 vs 165 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
- Более чем на 6 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 10900X +3%
477
461
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900X +158%
5634
2186
Passmark CPU (одноядерный)
2721
Core i7 7700K +2%
2765
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900X +138%
22829
9591
Geekbench 5 (одноядерный)
1119
Core i7 7700K +6%
1181
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900X +127%
10412
4578
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 октября 2019
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|590 долларов
|350 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i9-10900X
|i7-7700K
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|10
|4
|Количество потоков
|20
|8
|Частота
|3.7 ГГц
|4.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|42 МГц
|Множитель
|37x
|100x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|91 Вт
|Критическая температура
|94°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|256 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900X
|Сайт Intel Core i7 7700K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|48
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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