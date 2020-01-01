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Intel Core i9 10900X против i7 7700K

Intel Core i9 10900X
Intel Core i9 10900X
VS
Intel Core i7 7700K
Intel Core i7 7700K

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц или i7 7700K с 4-ядрами на 4.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7700K and 10900X
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
  • На 45% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 91 vs 165 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
  • Более чем на 6 °C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900X +158%
5634
Core i7 7700K
2186
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900X +138%
22829
Core i7 7700K
9591
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900X +127%
10412
Core i7 7700K
4578

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900X и i7 7700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 октября 2019 3 января 2017
Цена в момент релиза 590 долларов 350 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Cascade Lake Kaby Lake
Номер модели i9-10900X i7-7700K
Сокет LGA-2066 LGA-1151
Интегрированная графика Нет Intel HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 10 4
Количество потоков 20 8
Частота 3.7 ГГц 4.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 42 МГц
Множитель 37x 100x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 91 Вт
Критическая температура 94°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2400, DDR3L-1600
Макс. размер 256 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900X Сайт Intel Core i7 7700K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 48 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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