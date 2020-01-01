Intel Core i9 10900X против i7 7800X
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц или i7 7800X с 6-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 13% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 7800X
- На 15% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 140 vs 165 Ватт
- Более чем на 6 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 10900X +34%
477
356
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900X +104%
5634
2767
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900X +11%
2721
2446
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900X +82%
22829
12534
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10900X +5%
1119
1070
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900X +73%
10412
6010
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 октября 2019
|30 мая 2017
|Цена в момент релиза
|590 долларов
|389 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|Skylake
|Номер модели
|i9-10900X
|i7-7800X
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|6
|Количество потоков
|20
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|35x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|140 Вт
|Критическая температура
|94°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2400
|Макс. размер
|256 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|79.47 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900X
|Сайт Intel Core i7 7800X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|48
|28
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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