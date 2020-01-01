Intel Core i9 10900X против i7 9800X
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц или i7 9800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 10900X +6%
477
450
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900X +31%
5634
4308
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900X +4%
2721
2613
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900X +25%
22829
18307
Geekbench 5 (одноядерный)
1119
Core i7 9800X +2%
1142
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900X +30%
10412
8018
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 октября 2019
|8 октября 2018
|Цена в момент релиза
|590 долларов
|599 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|Skylake
|Номер модели
|i9-10900X
|i7-9800X
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|3.7 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|38x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|17МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|165 Вт
|Критическая температура
|94°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2666
|Макс. размер
|256 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|79.47 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900X
|Сайт Intel Core i7 9800X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|48
|44
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
Опрос
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2
Конкуренты
- Intel Core i7 10700K и Intel Core i9 10900X
- Intel Core i9 10850K и Intel Core i9 10900X
- Intel Core i9 10900 и Intel Core i9 10900X
- Intel Core i9 10980XE и Intel Core i9 10900X
- Intel Core i9 10900KF и Intel Core i9 10900X
- Intel Core i9 10900K и Intel Core i7 9800X
- Intel Core i7 10700K и Intel Core i7 9800X
- Intel Core i5 10600K и Intel Core i7 9800X
- AMD Ryzen 7 3800X и Intel Core i7 9800X
- Intel Core i9 10900 и Intel Core i7 9800X