Intel Core i9 10900X против i9 10900
Что лучше: Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i9 10900 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать Intel Core i9 10900
- На 61% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.5 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- Более чем на 6 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
477
Core i9 10900 +9%
521
Cinebench R20 (многоядерный)
5634
Core i9 10900 +4%
5864
Passmark CPU (одноядерный)
2721
Core i9 10900 +13%
3066
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900X +8%
22829
21091
Geekbench 5 (одноядерный)
1119
Core i9 10900 +19%
1327
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900X +1%
10412
10290
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 октября 2019
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|590 долларов
|439 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-10900X
|i9-10900
|Сокет
|LGA-2066
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|20
|20
|Частота
|3.7 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|5.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|28x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|94°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|256 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900X
|Сайт Intel Core i9 10900
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|48
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
Опрос
1 (25%)
3 (75%)
Всего проголосовало: 4
Конкуренты
- Core i9 10900X против Core i9 10900K
- Core i9 10900X против Ryzen 9 3900X
- Core i9 10900X против Ryzen 9 3950X
- Core i9 10900X против Core i9 10980XE
- Core i9 10900X против Core i9 10900KF
- Core i9 10900 против Core i9 10900K
- Core i9 10900 против Core i7 10700K
- Core i9 10900 против Core i9 10850K
- Core i9 10900 против Core i9 10980HK
- Core i9 10900 против Ryzen 9 3900XT