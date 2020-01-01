Главная > Сравнения CPU > Core i9 10900X vs Core i9 10900F

Intel Core i9 10900X против i9 10900F

Intel Core i9 10900X
Intel Core i9 10900X
VS
Intel Core i9 10900F
Intel Core i9 10900F

Что лучше: Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i9 10900F на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10900F and 10900X
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более чем на 22 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать Intel Core i9 10900F
  • На 61% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10900X и i9 10900F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 октября 2019 1 мая 2020
Цена в момент релиза 590 долларов 422 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Cascade Lake Comet Lake
Номер модели i9-10900X i9-10900F
Сокет LGA-2066 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 10 10
Количество потоков 20 20
Частота 3.7 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 28x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 65 Вт
Критическая температура 94°C 72°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 256 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10900X Сайт Intel Core i9 10900F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 48 40
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
3 (60%)
2 (40%)
Всего проголосовало: 5

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i9 10900F или i9 10900X?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях