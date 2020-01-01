Intel Core i9 10900X против i9 10900F
Что лучше: Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i9 10900F на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Более чем на 22 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать Intel Core i9 10900F
- На 61% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- На 13% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
477
Core i9 10900F +9%
521
Cinebench R20 (многоядерный)
5634
Core i9 10900F +4%
5864
Passmark CPU (одноядерный)
2721
Passmark CPU (многоядерный)
22829
Geekbench 5 (одноядерный)
1119
Core i9 10900F +15%
1283
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900X +4%
10412
9984
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 октября 2019
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|590 долларов
|422 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-10900X
|i9-10900F
|Сокет
|LGA-2066
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|20
|20
|Частота
|3.7 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|28x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|94°C
|72°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|256 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900X
|Сайт Intel Core i9 10900F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|48
|40
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
Опрос
3 (60%)
2 (40%)
Всего проголосовало: 5
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