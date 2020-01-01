Intel Core i9 10900X против i9 10900K
Что лучше: Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i9 10900K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 5.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать Intel Core i9 10900K
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- На 24% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 125 vs 165 Ватт
- На 18% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.5 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- Более чем на 6 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
477
Core i9 10900K +14%
542
Cinebench R20 (многоядерный)
5634
Core i9 10900K +13%
6380
Passmark CPU (одноядерный)
2721
Core i9 10900K +16%
3163
Passmark CPU (многоядерный)
22829
Core i9 10900K +4%
23797
Geekbench 5 (одноядерный)
1119
Core i9 10900K +23%
1373
Geekbench 5 (многоядерный)
10412
Core i9 10900K +6%
11016
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 октября 2019
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|590 долларов
|488 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-10900X
|i9-10900K
|Сокет
|LGA-2066
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|20
|20
|Частота
|3.7 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|5.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|37x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|94°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|256 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900X
|Сайт Intel Core i9 10900K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|48
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
Опрос
25 (29.4%)
60 (70.6%)
Всего проголосовало: 85
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