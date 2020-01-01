Intel Core i9 10900X против i9 10900T
Что лучше: Intel Core i9 10900X на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i9 10900T на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать Intel Core i9 10900T
- На 79% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 35 vs 165 Ватт
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- Более чем на 6 °C выше максимальная рабочая температура
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 10900X +3%
477
463
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10900X +19%
5634
4730
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10900X +4%
2721
2613
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10900X +35%
22829
16857
Geekbench 5 (одноядерный)
1119
Core i9 10900T +8%
1212
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10900X +17%
10412
8864
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 октября 2019
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|590 долларов
|439 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i9-10900X
|i9-10900T
|Сокет
|LGA-2066
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|20
|20
|Частота
|3.7 ГГц
|1.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|-
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|94°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|256 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10900X
|Сайт Intel Core i9 10900T
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|48
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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