Intel Core i9 10920X против AMD Ryzen 9 3900X
Что лучше: Intel Core i9 10920X на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или AMD Ryzen 9 3900X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10920X
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900X
- Имеет на 44 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 36% ниже чем у Core i9 10920X пиковое энергопотребление – 105 vs 165 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
480
Ryzen 9 3900X +5%
506
Cinebench R20 (многоядерный)
5885
Ryzen 9 3900X +20%
7044
Passmark CPU (одноядерный)
2695
Ryzen 9 3900X +1%
2712
Passmark CPU (многоядерный)
26257
Ryzen 9 3900X +25%
32768
Geekbench 5 (одноядерный)
1211
Ryzen 9 3900X +5%
1266
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10920X +10%
13160
12000
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|7 октября 2019
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|499 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i9-10920X
|-
|Сокет
|LGA-2066
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|24
|24
|Частота
|3.5 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|-
|38x
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|94°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|256 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10920X
|Сайт AMD Ryzen 9 3900X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|48
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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