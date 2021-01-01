Intel Core i9 10920X против Apple M1 Pro
Что лучше: 12-ядерный десктопный Intel Core i9 10920X на 3.5 ГГц или ноутбучный Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
97
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
74
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
96
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
90
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10920X
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Разблокированный множитель
- На 44% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.2 ГГц)
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M1 Pro
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- На 82% ниже чем у Core i9 10920X пиковое энергопотребление – 30 vs 165 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1745 и 1203 балла
- Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Pro GPU (16-core)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1313
M1 Pro +17%
1540
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10920X +25%
15477
12346
Passmark CPU (одноядерный)
2819
Passmark CPU (многоядерный)
26799
Geekbench 5 (одноядерный)
1208
M1 Pro +46%
1769
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10920X +3%
13152
12785
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|7 октября 2019
|18 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Cascade Lake
|-
|Номер модели
|i9-10920X
|-
|Сокет
|LGA-2066
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Нет
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
Производительность
|Количество ядер
|12
|10
|Количество потоков
|24
|10
|Частота
|3.5 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Кэш 1-го уровня
|-
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|33.7 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|94°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Частота GPU
|-
|450 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|2048
|TMUs
|-
|128
|ROPs
|-
|64
|TGP
|-
|30 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|256 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10920X
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|48
|-
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1